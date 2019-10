Full spenning i svensk gullstrid etter Djurgården-tap

NTB Sport

Tre serieomganger før slutt er Jo Inge Bergets klubb Malmö serieleder på bedre målforskjell enn Djurgården. Tre poeng bak følger Hammarby og AIK.

Alle fire gullkandidater har norske spillere i stallen.

Aslak Fonn Witry og Fredrik Ulvestad spilte hele kampen for Djurgården søndag, mens Per Kristian Bråtveit satt på benken og så at Mats Solheim og hans lagkamerater i Hammarby kunne juble for seier i nabooppgjøret.

Tidligere Haugesund-spiller Nikola Djurdjic ga Hammarby ledelsen tidlig i 2. omgang, men Alex Kacaniklic utlignet bare tre minutter senere. Mohamed Turay ble matchvinner kvarteret før slutt.

Solheim spilte den siste halvtimen.

Djurgården har tapt alle de fire derbykampene mot Hammarby og AIK i år, men er ubeseiret mot alle andre lag.

– Det er ikke noe gøy i det hele tatt. Jeg vet ikke hva det kommer an. Jeg synes vi gjorde en god kamp, og vi prøvde å få inn et utligningsmål mot slutten, sa lagkaptein Marcus Danielson.

Malmö utnyttet Djurgårdens feilskjær ved å slå IFK Göteborg 1-0. Felix Beijmo ble matchvinner en snau halvtime før slutt, like etter at gjestenes Andre Calisir ble utvist. Berget kom inn og spilte de siste 20 minuttene.

Tarik Elyounoussi og Daniel Granli bidro da AIK lørdag slo Örebro 2-0.

Malmö skal møte både Hammarby og AIK i de gjenstående rundene, og de kampene kan bli helt avgjørende for utfallet.

