Ventura med storspill i Las Vegas

Ventura startet sin tredje runde på 35.-plass sju slag under par. Han fikk en dårlig start på runden og måtte tåle en bogey på det første hullet. Han reparerte skaden mye med å få en flott birdie allerede på det neste hullet.

Det skulle gå virkelig veien for nordmannen, for flere bogeyer ble det ikke. Birdiene skulle det derimot bli hele sju av.

24-åringen radet opp birdier på hull fire, seks, sju og ni på. Han avanserte inn blant topp ti i løpet av noen få hull.

På vei tilbake til klubbhuset hadde han tre hull på par før han satte rundens sjette birdie på 13. hull. Den sjuende birdien fulgte på det 15. hullet, og ferskingen på PGA-touren satte press på spillerne som fortsatt ikke hadde startet sin tredje runde.

Han hadde dessuten den nødvendig flaksen, for på det 16. hullet var han litt ute å kjøre. Utslaget havnet utenfor fairway. Han måtte legge seg opp på fairwayen igjen med sitt neste slag, og det tredje slaget satte han i gresskanten bare noen få centimeter før ballen ville havnet i vannet.

Han reddet elegant par på hullet ved å legge fjerdeslaget sitt kort fra hullet.

På det 17. hullet, et 182 meter langt par-tre-hull, satte han utslaget sitt godt inne på greenen for en ny birdie-mulighet, men det ble bare par på hullet.

På avslutningshullet, et par-fire-hull, plasserte han ballen litt over en halvmeter fra koppen. Han klarte likevel ikke å sette sin åttende birdie på runden, men har all grunn til å være fornøyd med dagen likevel.

