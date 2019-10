Nordtveit og Hoffenheim med sjokkseier i München

NTB Sport

Fire dager etter at Bayern knuste Tottenham 7-2 borte i mesterligaen kom storlaget ned på jorda med et brak. To mål av Sargis Adamyan ga Hoffenheim klubbens første borteseier mot Bayern München noensinne og påførte serielederen det første bundesligatapet på 21 kamper.

Bayern München topper fortsatt tabellen med best målforskjell av fire lag med 14 poeng, men Schalke kan klatre til topps med seier i Köln senere lørdag.

Serge Gnabry, som herjet nådeløst i London tirsdag og scoret fire ganger, fikk et mål annullert for offside i første omgang, men det var Hoffenheim som først kunne juble i München. I det 54. minutt mistet Corentin Tolisso ballen dypt på egen halvdel, og Adamyan gjorde 1-0 framspilt av Dennis Geiger.

Dramatikk

Hoffenheim måtte gjøre to bytter som følge av skader ved rundt halvspilt 2. omgang, og Nordtveit fikk en sjelden sjanse til å vise seg fram. Det skulle han gjøre, men først kunne hjemmelaget juble for utligning da Robert Lewandowski i det 73. nikket inn Thomas Müllers innlegg.

Det var Lewandowskis 11. mål på sju seriekamper denne sesongen.

Gleden skulle ikke vare lenge, for ti minutter før full tid var Adamyan på farten igjen og satte inn 2-1 til gjestene etter forarbeid av danske Robert Skov.

Bayern München presset knallhardt på for utligning, og i det 85. minutt så det ut til å lykkes da Müller kom til en kjempesjanse, men Nordtveit kastet seg fram og blokkerte.

Jevn tetstrid

Hjemmekeeper Manuel Neuer ble med fram på dødballer i sluttminuttene, men Hoffenheim holdt unna og kunne etter fem overtidsminutter juble for en seier som vil leve lenge i klubbhistorien.

RB Leipzig, Freiburg og Leverkusen har like mange poeng som Bayern München etter at alle tre spilte uavgjort lørdag. Det ble 1-1 mellom Leverkusen og RB Leipzig, mens Freiburg spilte 2-2 hjemme mot Borussia Dortmund etter å ha ligget under to ganger.

Schalke og Borussia Dortmund er ett poeng bak tetkvartetten og spiller henholdsvis lørdag kveld og søndag. Også Wolfsburg kan gå forbi Bayern og de andre.

Hoffenheim klatret på sin side til 11.-plass.

