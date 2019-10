Målfest da Start banket Jerv i sørlandsderbyet

NTB Sport

Med 20 målpoeng før kampen var Sigurdarson en av ligaens mest målfarlige spillere. I det omvendte oppgjøret åpnet han med målgivende pasning etter seks minutter. Deretter avgjorde han med to scoringer til 3-0. I lørdagens derby på Levermyr Stadion brukte han kun to minutter på å servere Damion Lowe med et herlig innlegg. Midtstopperen hadde få problemer med å heade inn 1-0 til Start.

Siden la islendingen på til 3-0 og leverte målgivende til 6-1.

– Over all forventning. Takk til supporterne som satt standarden før, underveis og etter kampen. Og vi klarte å følge opp. Uten å virke «cocky», kunne det blitt mer, sa Start-trener Joey Hardarson til Eurosport etter kampen.

Målfest

Start økte ledelsen etter et mønsterangrep langs høyrekanten etter 28 minutter. Kasper Skaanes gjorde mye av jobben før Eirik Wichne kom seg løs i bakrommet og banket ballen inn foran mål der formspiller Martin Ramsland hælsparket inn 2-0.

Minutter etter spilte Ramsland fri Sigurdarson på venstrekanten. Vingen dro av Jerv-forsvaret og banket ballen opp i krysset til 3-0.

I 2. omgang hadde laget fra Kristiansand full kontroll, og de ga seg ikke før det sto 7-1 på resultattavla.

Henrik Robstad fikk æren av å sette inn 4-0 etter et flott innlegg fra Kevin Kabran. Jerv reduserte til 4-1 ved Michael Baidoo, som dunket til fra lang distanse, men baklengsmålet gjorde bare vondt verre for hjemmelaget.

Press på Sandefjord

Start satte nemlig på turboen og banket inn tre nye scoringer. Eirik Wichne bredsidet inn 5-1, Mathias Bringaker styrte inn 6-1 etter ny målgivende fra Sigurdarson, og Kevin Kabran avrundet det hele med en perle fra 25 meter.

Med nye tre poeng tok Start seg forbi Sandefjord i kampen om den andre direkte opprykksplassen. Sandefjord spiller søndag borte mot Kongsvinger og kan gjenerobre 2.-plassen.

Start er ni poeng bak serieleder Aalesund, som også spiller søndag.

