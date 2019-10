Golf: Johannessen ut av tetstriden i Spania

NTB Sport

Johannessen åpnet dagen på en delt 9-plass og hadde gode muligheter til å spille seg til en plass helt i toppen, men en dårlig start gjorde at Hokksund-mannen aldri fant tilbake til godspillet.

Etter de seks første hullene hadde han samlet fire bogeyer, og birdien på hull åtte var til liten nytte da han fikk en dobbeltbogey på hull ti og en ny bogey på hull elleve. En birdie på siste hull gjorde at han ikke falt ned på par totalt.

Johannessen, som ledet turneringen etter å ha gått torsdagens åpningsrunde åtte slag under par, falt derimot ned til en delt 56-plass, én under par totalt. Av dem som greide cuten har han bare seks mann bak seg på lista.

Turneringen ledes av spanske Jon Rahm før søndagens avsluttende runde. Han er hele 17 slag under par totalt og har fire slags ledelse.

De to andre nordmennene i turneringen greide ikke cuten fredag. Kristoffer Reitan og Espen Kofstad endte begge totalt fire slag over par etter to runder, og det holdt bare til delt 101.-plass.

