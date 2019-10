Pappa Solberg tok første stikk, innledet med pallplass

NTB Sport

Far og sønn Solberg kjører for første gang mot hverandre i et VM-rally, og på torsdagens snaut fire kilometer lange åpningsprøve var det opphavet som kom aller best fra det.

Petter Solberg kjørte inn til en kruttsterk tredjeplass i sin Volkswagen Polo. Han gjør sitt aller siste VM-rally i karrieren og har sin mangeårige kartleser Phil Mills tilbake i kartleserstolen. Mills og Solberg ble blant annet verdensmestere sammen i 2003.

Oliver Solberg og kartleser Aaron Johnsen var slått med 10,4 sekunder av pappa Petter torsdag.

Aller best var britiske Kris Meeke. Han hadde belgiske Thierry Neuville nærmest seg på resultatlista. Deretter fulgte Petter Solberg og Phil Mills, mens Andreas Mikkelsen ble nummer fem.

Oliver Solberg endte på 23.-plass.

Stortalentet har kun hatt førerkort i en drøy ukes tid, men har fått mye rallyerfaring fra kjøring med dispensasjon i USA og Estland. Denne uken er han altså på start sammen med pappa Petter.

I Wales tar én æra tar slutt, mens en annen starter.

Far og sønn Solberg kjører to så å si identiske biler. Petter en Volkswagen Polo fra fabrikken, Oliver sin private Polo. Bilene er helt identisk utstyrt, og motormessig er kapasiteten den samme; rundt 300 hestekrefter.

Fredag fortsetter Rally Wales med ni fartsprøver. Lørdag skal det så kjøres ytterligere sju prøver, før rallyet avsluttes med fem prøver søndag.

(©NTB)