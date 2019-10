Flere norske boksere klare for storstevne i Ekeberghallen

NTB Sport

Det opplyser Team Sauerland, som har blant andre Thanderz i stallen, i en pressemelding.

Den norske herretrioen Alexander Hagen, Kevin Melhus og Bernard Torres skal alle bokse på stevnet som har fått tilnavnet «Capital showdown» og arrangeres lørdag 16. november.

Hagen forbereder seg på kamp mot den rutinerte spanjolen Emmanuel Feuzeu i lett tungvekt-klassen. Flekkefjord-mannen jakter sin 14. proffseier i sin 17. kamp.

– Jeg ser fram til å bokse i Oslo for tredje gang i karrieren. Det er en ære å bokse i Ekeberghallen, der både Harald Skog og Svein Erik Paulsen har kjempet om VM-titler, sier Hagen.

Ubeseirede

Melhus (cruiservekt) er ubeseiret på sine seks proffkamper, og han håper å forlenge den rekken mot Ossie Jervier fra Storbritannia. Jervier har vunnet seks ganger og tapt ti i løpet av 16 proffoppgjør.

– Jeg ser virkelig fram til et stort arrangement i Oslo i november. Jeg kan knapt vente med å komme tilbake i ringen og lage show. Jeg tror motstanderen min vil forsøke å knocke meg ut, men han skal få en tøff dag på jobben, varsler Melhus.

Bernard Torres skal gå sin tiende proffkamp i super fjærvekt mot Yesner Talavera fra Nicaragua. Sistnevnte er mer erfaren enn den filippinskfødte nordmannen, men har også elleve tap i karrieren. Torres er ubeseiret.

– Jeg vet at motstanderen min er en tøff fyr som har møtte noen gode boksere, men det betyr ikke noe for meg. Jeg er klar for hvem som helst. Oslo er ikke langt unna der jeg bor, så jeg håper mange fra hjemstedet mitt kommer for å støtte meg, sier 23-åringen som bor i Gran i Oppland.

Thanderz kan ta hjem VM-belte

Storkampen i stevnet går mellom norske Katharina Thanderz og brasilianeren Danila Ramos. De skal kjempe om World Boxing Councils VM-belte i super fjærvekt.

– Å kjempe om min første VM-tittel er en drøm som går i oppfyllelse. Det er akkurat dette jeg har sett for meg på hver treningsøkt siden jeg startet å bokse, sier 31 år gamle Thanderz.

Hun er ubeseiret gjennom tolv proffkamper. Ramos har vunnet åtte kamper og tapt én gang.

