Brødrene Ingebrigtsen klare for VM-semifinale, dramatikk etter Filips løp

De seks beste fra hvert av de tre heatene gikk direkte til semifinalene. De løpes fredag, mens finalen er lagt til søndag. Det er VMs avslutningsdag.

– Det kjentes bra ut, men det er sånn at man må komme i gang litt, for jeg har løpt et ganske hardt løp tidligere. Men jeg følte meg bedre og bedre. Det var litt tungt å komme i gang, men jeg sitter igjen med en ekstremt god følelse til slutt, sa Jakob til NTB og andre medier i pressesonen.

Han løp inn til tiden 3.37,67.

Medaljekandidater

Filip løp i heatet etter broren og ble nummer fire med 3.37.26. Han var innblandet i en situasjon der etiopiske Teddese Lemi falt. Episoden ble diskutert av både eksperter og de involverte.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Han er helt ustabil og løper fra lista og rett ut. Han løper rett i beina mine. Jeg kunne falt to-tre ganger der, sa Filip til NRK.

Han gikk rett forbi øvrig norsk presse etterpå. Pappa Gjert sa at situasjonen og usikkerheten som hadde oppstått «gjør vondt i pappahjertet».

– De må jo ikke gjøre alt så spennende, sa Gjert, som samtidig var klinkende klar på at etiopieren selv hadde skylden for fallet.

Lillebror Jakob sa følgende om situasjonen:

– Han (Filip) vil jo bare forbi og ingenting annet, og så er det en annen som vil kjempe til han er ute av mesterskapet. Det er kanskje ikke helt nødvendig, sa han med henvisning til etiopiske Lemi.

Hardt

Brødrene Ingebrigtsen er medaljekandidater på 1500-meteren.

Jakob var ikke innblandet i trøbbel da han løp i det første av tre kvalifiseringsheat sammen med 14 andre. Unggutten er regjerende europamester på distansen. Torsdag fikk han åpning langs lista på oppløpssiden og vant kontrollert med knapp margin.

De tre Ingebrigtsen-gutta var med i finalen på 5000 meter for noen få dager siden. Det ble en hard affære for dem. Jakob løp til tet en snau runde fra mål, men stivnet på oppløpet og havnet utenfor seierspallen. Han kom inn på 5.-plassen. Etterpå fikk han mye ros av friidrettseksperter for forsøket.

Filip var lenge med framme i teten, men brøt vel en runde før mål på grunn av krampe i magen.

Eldstemann Henrik var aldri med i løpet og fullførte alene langt bak de beste.

