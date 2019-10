Arsenal-stjerne fyrer løs mot gamlesjefen: – Du er en klovn

NTB Sport

Aubameyang forlot Dortmund til fordel for Arsenal i januar 2018. Onsdag uttalte Watzke til Süddeutsche Zeitung at høy lønn motiverer enkelte spillere til å gå til klubber til tross for at de ikke spiller i mesterligaen.

– Aubameyang, som er fantastisk i Arsenal, blir trolig varm om hjertet når han ser på bankkontoen sin, men på onsdager blir han trist når han må se mesterligaen på TV, sier Watzke.

På sin egen Twitter-konto slår Aubameyang hardt tilbake mot gamlesjefen.

– Det er best for deg at jeg aldri snakker om hvorfor jeg egentlig forlot Dortmund, Mr. Watzke, du er en klovn, skrev Premier League-profilen.

Han refererte videre til at Dortmund seks måneder tidligere solgte Ousmane Dembélé til Barcelona for mer enn én milliard kroner.

– Jeg husker den gangen du sa at vi aldri skulle selge Ousmane, men så oppdaget du mer enn 100M (millioner euro), og da var du den første til å ta de pengene … vær så snill og ikke snakk om penger!!! La meg være i fred, fortsatte Aubameyang.

Dortmund er i mesterligaen for fjerde sesong på rad. Arsenal må nøye seg med europaligaspill for tredje sesong på rad etter å ha spilt på øverste nivå i europeisk klubbfotball i 17 strake sesonger.

