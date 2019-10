Iuel slått ut i VM-semifinalen: Gikk «all in» etter peptalk med Warholm

NTB Sport

– Vi bare snakket en del skit for å få tankene over på noe annet.

Iuel svarte på drittpraten med å løpe sin nest raskeste 400 meter hekk i karrieren, men 55,03 holdt ikke til finaleplass i Doha-VM.

Iuel imponerte i forsøksheatet tirsdag, da hun smadret sin egen norske rekord og løp inn til pene 54,72. Det var nest beste tid av samtlige i kvalifiseringen.

Onsdag klarte hun ikke helt å følge opp i semifinalen. 25-åringen åpnet hardt og fikk det tungt mot slutten av løpet. Iuel var 58 hundredels sekund bak den siste som tok seg videre til finalen.

– Jeg må si meg veldig fornøyd. Jeg har mine to beste løp i samme konkurranse, og det ble en fin avslutning på sesongen. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg ikke bremset i kvalifiseringen. Det var planen hele veien at jeg skulle løpe gårsdagens løp som om det var det eneste løpet jeg hadde.

Råere

25-åringen sier at hun kjente litt til kvalifiseringsløpet på oppløpet i semifinalen. Fram til da gikk det smertefritt. Alt gikk på skinner under oppvarmingen også.

– Jeg hadde en litt råere åpning i dag, og det var planen. Vi snakket om det i teamet at jeg skulle prøve å gå for finaleplass, og da måtte jeg gå «all in». Jeg måtte gutse. Det holdt bare akkurat ikke helt inn.

Iuel hadde bare tre europeere foran seg i konkurransen. Betyr det at det er realistisk med medalje i EM i Paris neste år?

– Vi må ta ett steg om gangen og håpe på finaleplass. Det kommer også et OL før det, sier hun.

Endelig steg?

– Betyr disse resultatene i VM at du har tatt et endelig steg?

– Det gjenstår å se, men jeg føler meg sterkere nå og håper at det blir enda bedre neste sesong. Jeg skal prøve å holde meg skadefri og få til god høsttrening og en fin vinter der jeg skal bygge meg opp til et godt OL. Det er ikke lenge til i det hele tatt.

Trener Leiv Olav Alnes var svært fornøyd med sin elev selv om finalen glapp.

– Jeg synes det er flott. Hun prøvde seg og gikk hardt ut. Jeg digger det. Det er sånn det må gjøres. Så ble det litt hardt inn mot mål, men jeg synes hun gjør det kjempebra, sa Alnes.

Amerikanerne Sydney McLaughlin og Dalilah Muhammad var de to beste i semifinalen med 53,81 og 53,91.

(©NTB)