Ny Real Madrid-smell hjemme mot Brugge

Real-kaptein Sergio Ramos, som hadde en uvanlig svak kamp, stanget inn reduseringen etter 55 minutter. Drøye fem minutter før slutt var Casemiro sterk i Brugge-feltet og nikket Toni Kroos' chip videre til nettmaskene.

Det skal nevnes at dommerpanelet i videorommet gjorde sitt for å stjele overskriftene tirsdag kveld. Både Brugges 1-0-mål og Real Madrids 1-2-redusering ble godkjent selv om TV-bildene viste at de skulle vært annullert for offside.

Samtidig er nok problemene i Real Madrid større enn at VAR kan belastes for det overraskende poengtapet. Storklubben hadde overtaket i kampen, og skapte klart flest sjanser, men ble straffet for defensive blundere og noe svakt samspill.

Zidane Zidanes mannskap, som vant mesterligaen tre ganger på rad fra 2016 til 2018, står med ett poeng fra to mesterligakamper denne høsten og ligger sist i gruppe A. I åpningsrunden ble de rundspilt og knust 3-0 av Paris Saint-Germain.

Brugge-helt

Før pause var det nærmest bekmørkt for hjemmelaget, og 0-1 kom allerede etter åtte minutter, mye takket være VAR og en blunder fra Ramos.

Stopperkjempen vinket på offside og lot Dennis slippe alene igjennom. Percy Tau, som senere skulle bli frikjent av dommer Georgi Kabakov, slo inn fra venstre, og Dennis snublet ballen inn i målet.

Brugge-spissens noe klønete avslutning fintet ut Real-keeper Thibaut Courtois, og noe av det samme skulle gjenta seg i det 38. minuttet. Da ble Dennis frispilt på høyrekanten, men var nær ved å gå på trynet og miste kontroll over ballen. I stedet endte manøveren med å finte Courtois ned, og Dennis fikk vippet ballen over målvakten til 2-0.

Snuoperasjon

En kjempeblemme av Ramos forærte Dennis en mulighet til å score hattrick ti minutter etter pause. Spissen fintet seg senere fri fra en Real-forsvarer, men avslutningen ble avverget av Alphonse Areola, som hadde erstattet Courtois halvveis.

Minuttet senere kom Ramos-målet som skulle endre kampen i stor grad.

Brugge-kaptein Ruud Vormers utvisning etter 83 minutter hjalp heller ikke for bortelaget. Casemiros utligning kom to minutter etter at Vormer så det røde kortet.

I sluttminuttene kriget Real Madrid på for et tredje mål, men uten å lykkes. Dermed endte det 2-2.

