Lagerbäck: – Må ha full pott for være sikre

Tirsdag tok Lagerbäck ut troppen til de kommende kampene. Der gjør blant annet Ørjan Nyland comeback på keeperplass. Kristoffer Ajer er også tilbake etter skade.

Norge er nummer fire i gruppen, poenget bak Romania på plassen foran og to poeng bak Sverige på tredje. De to beste går til EM. Ved poenglikhet teller innbyrdes i oppgjør. Her er Norge bak Sverige på bortemålsregelen etter to uavgjorte kamper.

– Skal vi være helt sikre må vi ta full pott. Skal vi ha spenning i november, må vi ha fire poeng, sa Lagerbäck.

Tøffe møter

Spania har seks strake seirer og går for å komme gjennom kvalifiseringen uten poengtap. Spanjolene vant tilsvarende møte i Valencia i mars med 2-1. Resultatet lyver. Norge ble i perioder utspilt.

Ullevaal stadion er utsolgt. Kampen krydres med at Martin Ødegaard i løpet av de siste ukene har skapt seg et stort navn i spansk fotball. Han er utlånt fra Real Madrid til Real Sociedad.

Spania kommer til et Ullevaal det norske laget har gjort til et fort.

– Tre år her uten tap er en styrke og viser at vi hele tiden hever vårt laveste nivå, sier landslagssjef Lagerbäck.

Tomme tribuner

Noen dager etter Spania-kampen spiller Norge borte mot Romania. Det oppgjøret går for tilnærmet tomme tribuner.

Det rumenske fotballforbundet er straffet av UEFA for oppførselen til tilskuerne i kamper mot Spania og Malta. To hundre nordmenn kommer inn på Romania-kampen. De hadde kjøpt billett før tribunestraffen var et faktum.

– Det er spesielt med Romania at de ikke får ha publikum på kampen. Det er selvsagt ingen ulempe for oss på bortebane, sier Lars Lagerbäck.

Han har gjort opp regnskap etter 1-1-kampen mot Sverige i begynnelsen av september.

– Jeg synes, uansett hvordan jeg ser det fra vår horisont, at vi var nærmere tre poeng. Spillerne gjorde en virkelig god kamp, og Sverige har knapt tapt på Friends heller, sier han.

Landslagssjefen er samtidig klar på at den manglende effektiviteten som har gjort seg gjeldende gjennom hele kvalifiseringen fortsatt henger ved.

Ekstra mulighet

I november avslutter Norge kvalifiseringen mot de to bunnlagene Færøyene (h) og Malta (b).

Kommer ikke det norske laget seg videre til EM via kvalifiseringen, venter en ny sjanse i UEFAs nasjonsliga. Her er Norge klar for semifinale (kan fort bli mot Serbia) på sitt nivå. Seier der og i finalen betyr EM-plass.

Europamesterskapet neste år er spredd med kamper over store deler av Europa.

Norge har ikke spilt et sluttspill med A-landslaget siden EM 2000.

