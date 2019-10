Kårbø utslått i forsøket på 3000 m hinder

NTB Sport

Nordmannens heat ble vunnet av etiopieren Getnet Wale på tiden 8.12,96. Kårbø passerte noen løpere på slutten, men klarte aldri å blande seg ordentlig inn i kampen om en finaleplass i sin VM-debut.

Bømlo-mannen fikk et litt hardere løpsopplegg enn han hadde håpet på.

– Det ble en liten sjokkåpning. Jeg tenkte at jeg skulle få en moderat start og ikke være for ivrig, for det er fort gjort når man har litt nerver. Jeg håpet det skulle roe seg litt, slik at jeg kunne få kontakt med tetfeltet uten at jeg måtte brenne av for mye krefter. Men de bare «gunnet» på fortsatt, så jeg hadde nok med å henge på og springe i min egen fart, sa Kårbø.

Han følte han disponerte kreftene bra, og tross alt så holdt det jo til personlig rekord. På oppløpet ble han slått av tyskeren Martin Grau i en liten spurt om 10.-plassen i heatet.

– Ja, det var tungt, og jeg begynte å stivne. Jeg klarte ikke å svare tyskeren på oppløpet, sa han.

– Kult og stilig

Kårbø fikk VM-debuten i en alder av 30 år. Han merket at det var noe helt spesielt å delta i mesterskapet i Qatar.

– Det var en veldig kul opplevelse å få springe her, veldig stilig. Jeg merket da jeg stor på startstreken at det var noe ekstra. Jeg fikk adrenalin og var ordentlig gira på å springe fort.

30-åringen Kårbø slo sin egen personlige rekord med 66 hundredels sekund i VM-løpet. Det var han godt fornøyd med.

– Det er jo veldig bra gjort. Det er vanskeligere å prestere her enn i et løp der fartsholdingen er gitt og slikt. Det viser at jeg har truffet bra med formen, sa Kårbø.

