Jakob Ingebrigtsen nummer fem: - Det har vært en drøm

– Jeg tenkte ja, ja, ja, au, au. Det var ekstremt tungt. Jeg har gitt alt og gikk for gull. Slik det ble i dag kunne jeg ikke gjort det bedre. Jeg kunne gjort det litt annerledes og fått en bedre plassering, men jeg er ikke her for noe annet enn gull, sa Jakob Ingebrigtsen.

Yngstemann Ingebrigtsen kom i mål på tiden 13.02,93. Etiopieren Muktar Edris vant på tiden 12.58,85 og forsvarte med det VM-gullet fra 2017.

Etiopierne Edris og Talehun Bekele satte tidlig fart og fikk en luke til Jakob og Filip Ingebrigtsen. Den luken brukte nordmennene flere runder på å tette.

Ledet før slutt

Mens Filip måtte bryte en drøy runde før mål, gikk Jakob i teten drøye 300 meter før mål.

Men Jakob hadde ikke de aller siste kreftene og ble forbiløpt i den siste svingen. Han stivnet på oppløpet og måtte se fire løpere foran seg i mål.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått til. Det har vært en drøm å være tre stykker Ingebrigtsen på startstreken, sa Jakob til NRK etter løpet.

Filip brøt

Jakob ble av enkelte ansett som favoritt til å gå helt til topps på 5000-meteren, men pappa Gjert gjorde alt for å dempe det forventningspresset.

Etter løpet var han skeptisk til Jakobs taktikk mot slutten.

– Jeg må spørre ham hvorfor han var så hissig på grøten, sa pappa Ingebrigtsen til NRK, og viste til at yngstesønnen gikk i tet da det gjensto 300 meter.

Filip Ingebrigtsen var i aller høyeste grad med på å dominere 5000-meteren mandag kveld. Men 600 meter før mål var det slutt og Filip brøt finalen. Etterpå klaget han på krampe i magen.

– Det var kjedelig, vi hadde håpet å få mer ut av dette, sa Filip til NRK.

