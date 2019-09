Jakob Ingebrigtsen ga alt, men ble nummer fem på 5000 meter

NTB Sport

– Jeg ga alt, jeg ble veldig sliten på slutten. Jeg må hjem og trene mer, sa yngstemann Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Yngstemann Ingebrigtsen kom i mål på tiden 13.02,93. Etiopieren Muktar Edris vant på tiden 12.58,85 og forsvarte med det VM-gullet fra 2017.

Etiopierne Edris og Talehun Bekele satte tidlig fart og fikk en luke til Jakob og Filip Ingebrigtsen. Den luken brukte nordmennene flere runder på å tette.

Ledet før slutt

Mens Filip måtte bryte en drøy runde før mål, gikk Jakob i teten drøye 300 meter før mål.

Men Jakob hadde ikke de aller siste kreftene og ble forbiløpt i den siste svingen. Han stivnet på oppløpet og måtte se fire løpere foran seg i mål.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått til. Det har vært en drøm å være tre stykker Ingebrigtsen på startstreken, sa Jakob til NRK etter løpet.

Til finale på dramatisk vis

Jakob ble av enkelte ansett som favoritt til å gå helt til topps på 5000-meteren, noe pappa Gjert Ingebrigtsen fnyste av da han kommenterte sønnenes sjanser den halve milen.

– De tar helt feil. Han har løpt én 5000 meter i tilsvarende selskap én gang før og har verken erfaring eller kompetanse når det kommer til 5000 meter. Guttene er 1500-meterløpere, og så hiver de seg med for å fylle et tomrom i mesterskapet, sa suksesstreneren fra Sandnes, som likevel innrømmet at han før løpet håpet på medalje.

Jakob Ingebrigtsen (19) kom til mandagens finale på mest dramatisk vis. Etter å ha trådt innenfor listen la Storbritannia inn protest og Jakob ble først strøket av resultatlisten. Etter norsk protest ble beslutningen omgjort og Ingebrigtsen fikk følge sine to brødre til VM-finalen.

