Vålerengas elendige form fortsatte med uavgjort mot bunnlaget Ranheim

Ranheim ble klar for NM-semifinale med 3-0-seier over cupaskeladd Fram Larvik fra nivå tre på onsdag, men kjemper samtidig en tung kamp for å overleve i Eliteserien.

Borte mot formsvake Vålerenga kunne Svein Maalens mannskap innkassere sitt andre uavgjortresultat på to seriekamper.

Bård Finne så lenge ut til å bli matchvinner for Vålerenga, men i sluttminuttene sikret innbytter Vegard Erlien 1-1.

Elendig form

Resultatet gjør at trener Deila får en tung arbeidsuke i vente. Kommende søndag venter topplaget Odd på bortebane, noe som gjør at rekken uten seier fort kan forlenges. Forrige triumf var 6-0-seieren over Bodø/Glimt i begynnelsen av juli.

– Når det er 1-0, kan alt skje, men i dag synes jeg at vi gjør en mye bedre prestasjon enn forrige helg (0-4 mot Viking). Vi må ta tak i de positive tingene. Vi slipper til én målsjanse, og den scorer de på. Det er bittert, sa Deila til Eurosport.

– Vi har våre sjanser som vi ikke setter i mål. Det er litt sånn at når man er i motgang, får man ikke de marginene med seg. Men det er en start, fortsatte han.

Viktig Ranheim-poeng

Ranheim sikret på sin side ett viktig poeng i bunnstriden, men ettersom Sarpsborg gjorde det samme mot Stabæk, skulle trønderne gjerne hatt flere. Laget har like mange poeng som Mjøndalen på kvalifiseringsplass, men bruntrøyene har én kamp mindre spilt.

– Jeg er fornøyd med uavgjort borte, men ikke mye mer enn fornøyd. Første omgang var ålreit. Jeg sitter med en følelse at dette er et lag vi har mulighet til å slå skikkelig, men det er tafatt av oss i andre omgang, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport.

– Men bra sluttspurt som gjør at vi får det nødvendige målet. Litt heldig, kanskje, fortsatte han.

Finne-scoring

Etter en sjansefattig førsteomgang åpnet Vålerenga friskest etter sideskiftet med et par halvsjanser. Bård Finne sendte vertene i føringen da han ble spilt alene igjennom av Aron Dønnum etter et svakt utspill signert Ranheim-keeper Even Barli etter timen spilt.

Ranheims første nevneverdige sjanse kom like etter Finnes nettkjenning. Magnus Blakstad sto klar til å sette innlegget til Mads Reginiussen i mål, men Magnus Lekven kom til utsetning for vertene.

Superinnbytter

Dønnum hadde en stor mulighet til å doble ledelsen for vertene like etterpå. 21-åringen satte fart fremover i banen og ladet skuddfoten med 25 meter, men denne gangen var Barli med på notene og fikk avverget til hjørnespark.

Ti minutter før slutt ble Dønnum hindret av stolpen. Midtbanespilleren fikk kranglet med seg ballen i feltet, men avslutningen gikk via keeper og i stolpen.

Løsningen for Svein Maalen ble innbytter Erlien. Etter 90 sekunder på banen fikk innbytteren en enkel jobb med å pirke innlegget til Mushaga Bakenga i mål fra kort hold. Dermed endte det 1-1 på Oslos østkant.

