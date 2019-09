Odd vant på bortebane for første gang siden mai

NTB Sport

Filip Møller Delaveris (18) fortsetter å imponere for Skien-laget, og han satte inn det første målet for gjestene. Strømsgodset utlignet bare minutter senere, før Vebjørn Hoff satte inn ledermålet for Odd før halvtimen var spilt på Marienlyst. I den andre omgangen økte toppscorer Torgeir Børven kampen med et flott 3-1-mål.

Strømsgodset reduserte seks minutter før slutt, men klarte ikke å sikre poeng.

Forrige gang Odd vant på bortebane var mot Lillestrøm 19. mai. Oppturen kom på et godt tidspunkt. Odd ligger på 3.-plass og økte luken ned til Rosenborg på fjerdeplass til fire poeng. Gullet skal det nok bli tøft å sikre etter at Molde snudde og vant mot Lillestrøm. Åtte poeng skiller mellom Odd og serielederen.

Strømsgodset lever fortsatt farlig. Drammenserne er ett poeng foran nedrykksplass når sju runder gjenstår.

Ny Delaveris-scoring

18 år gamle Delaveris scoret sine to første mål i Eliteserien da Odd slo Sarpsborg 3-0 forrige helg. I midtuken scoret han igjen to da Skien-klubben slo KFUM og ble klare for semifinalen i NM. Søndag var han på farten nok en gang.

Etter elleve minutter falt ballen ned foran føttene til stortalentet, og Delaveris lot seg ikke be to ganger. Han banket Odd i ledelsen etter at hjemmelaget hadde hatt overtaket i åpningen.

Det skulle likevel ikke ta lang tid før hjemmesupporterne fikk noe å juble for. Mikkel Maigaard slo en corner fra venstre. Inne i feltet ventet Prosper Mendy helt umarkert og stanget inn utligningen.

Etter 27 minutter var gjestene tilbake i føringen. Etter et flott angrep endte ballen hos Vebjørn Hoff, som lurte inn ledermålet.

Nydelig kontring

Strømsgodset trengte poeng, men cirka 20 minutter etter pause ble oppgaven langt tyngre.

Odd gikk opp i 3-1-ledelse med et nydelig mål av Børven. Eliteseriens toppscorer startet en kontring med en flott pasning til Elbasan Rashani. Han holdt på ballen og spilte tilbake til Børven. Han var iskald, tok med seg ballen og la den kontrollert i nettet.

Det var 27-åringens 17 mål for sesongen.

Hjemmelaget skapte ny spenning seks minutter før slutt. Moses Dramwi Mawa la inn fra venstre, og 18 år gamle Mustapha Fofana kriget inn reduseringen.

Langt inne i overtiden hadde Strømsgodset en ball i mål, men det ble annullert. Dermed sikret Odd en etterlengtet borteseier med et nødskrik.

