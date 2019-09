Haukenes takket til nei boikottforsøk

NTB Sport

Medaljehåpet fra Bergen endte opp med og bli disket etter å ha gått i underkant av 40 av de 50 kilometerne. Da fikk han sin fjerde advarsel, og VM var over.

Håvard Haukenes slet i varmen og den høye luftfuktigheten. Så sent som nærmere 04 natt til søndag var det fortsatt nærmere 30 grader i lufta, og luftfuktigheten var kvalmende tung og opp mot 90 prosent. Det var nesten så det lå regn i lufta.

Haukenes måtte ta en pause på fem minutter etter sin tredje advarsel, og etter den ufrivillige pausen stivnet han helt. De første advarslene kom etter manglende bakkekontakt. Nummer tre kom for dårlig knestrekk.

På det beste var nordmannen helt oppe på 2.-plass. Da var det gått rundt 20 kilometer av konkurransen.

29-åringen var slett ikke alene om å slite. Flere utøvere kollapset, ble lagt på båre og kjørt bort i biler.

Boikottprat

Den rutinerte franskmannen Yohann Diniz hadde helst sett at hele konkurransen hadde blitt flyttet til inne på stadion. Diniz var oppgitt før start og forsvant tidlig ut av konkurransen i likhet med flere av storkanonene.

– Jeg fikk melding fra Diniz før start der han ønsket at folk skulle samle seg om en boikott på grunn av varmen og luftfuktigheten. Vi kunne ha kjørt inne på stadion, men det ville ha blitt veldig «sykt» med over 100 runder der. Dette blir bare snakk, men jeg hadde lyst til å kjøre ute. Det er likt for alle, og det er god trening foran OL i Tokyo.

Han mener at det blir feil å snakke om en mulig boikott fordi det uansett ikke endte opp med det.

Fungerte

Haukenes fortalte at isbadet han tok før start fungerte bra. Pulsen holdt seg relativt lavt, og det kjentes lett ut.

– Var dette helsefarlig?

– Det er kanskje ikke helt forsvarlig. Det kan diskuteres. Det var samme temperatur i Rio-OL, men luftfuktigheten var ikke like ille. Jeg hadde et veldig bra team rundt meg, og de gjorde alt riktig. Vi fulgte planen, og innsatsen var upåklagelig. Dette tar jeg på min kappe, sa kappgjengeren.

Forholdene i Tokyo-OL om ti måneder kan bli like utfordrende. Det betyr at Haukenes må trene enda mer på å takle slike forhold i månedene som kommer. Han prøvde ikke å dempe at det var veldig bittert at det endte som det gjorde siden han fortsatt var med i medaljekampen da han måtte ta femminutterspausen i straffesonen.

– Jeg må bruke varmerommet på Olympiatoppen mer. Det må legges mer inn i treningsøktene. Jeg må gjøre alt for å bli enda råere. Vi må ha en tre uker lang precamp i stedet for to uker. Nå er dette historie, og vi må se framover. Det var dette jeg fikk til i dag. Slik er livet. Jeg forsøkte så godt jeg kunne, men det var ikke bra nok.

Japanske Yusuke Suzuki ledet fra start til mål. En stund ledet han med over tre minutter, men i mål var Portugals João Vieira bare 39 sekunder bak på sølvplass. Evan Dunfee fra Canada kom tre sekunder bak Vieira på 3.-plass.

(©NTB)