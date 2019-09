Stavanger slo VIF og klatret til topps

NTB Sport

Seieren var Stavanger-lagets femte strake denne sesongen. Også Frisk Asker har vunnet sine fem første kamper, og Stavanger leder ligaen takket være bedre målforskjell.

Lørdag fikk gjestene en pangstart på kampen i Furuset Forum. Ett minutt og 19 sekunder var spilt da Ludvig Hoff satte inn 1-0-målet etter nydelig forarbeid av David Morley.

Så ventet to jevne og tøff perioder. Det ble ikke scoret noen mål i resten av første periode eller i midtperioden.

Først etter 47 minutter smalt det igjen. Morley noterte en ny assist da han la opp til Dan Kissels 2-0-scoring.

Vålerenga nektet å gi opp og fikk betalt for strevet. Det sto 50.51 på kampuret da Christoffer Berger reduserte for vertene i overtall. Han vippet pucken i mål etter at Daniel Sørvik hadde skutt fra blålinjen.

VIF kom nær en utligning i sluttminuttene, men Stavanger holdt unna og berget 2-1-seieren.

Storhamar med storseier

I Grünerhallen ble det langt mindre spennende da nyopprykkede Gründer tok imot gullkandidaten Storhamar til hjemmekamp.

Storhamar scoret allerede etter 51 sekunder ved Phillip Marinaccio, og ledelsen ble doblet av Robin Dahlstrøm før fem minutter var spilt.

Senere scoret Marinaccio to ganger, mens Dahlstrøm puttet ett til i 9-0-seieren. Storhamar ligger fire poeng bak Stavanger og Frisk Asker.

I bunnkampen mellom Stjernen og Manglerud Star tok vertene en viktig 4-2-seier. Dermed ligger begge lagene, som fikk poengtrekk foran sesongen, på null poeng etter fem kamper.

