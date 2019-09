Isene til VM-finale uten problemer: – Håpet stiger

NTB Sport

24-åringen åpnet svakt med 58,43 meter i første forsøk, men økte til 64,54 på det andre kastet. Det ble stående som hans lengste kast og holdt til 6.-plass og billett til finalen.

– Jeg har vel vært forberedt på at jeg er klar for finalen før kvalifiseringen. Det er deilig å gjøre det jeg skal. Jeg hadde tryggheten og kunne kontrollere inn til en finaleplass, sa Isene.

Han sa også at alt annet ville ha vært en skuffelse.

Kravet for å gå automatisk til finale var 65,50, men de tolv beste går videre.

Fingerbom

Han lot seg ikke affisere av det svake førstekastet. Han kalte det en fingerbom.

– Vi kaster på fingertuppene, og det er små marginer. En liten feil på utkanten av fingrene er nok til at diskosen flyr fem meter kortere. Jeg var nok litt anspent, og det var også mitt første offisielle kast i VM, sa en kontrollert og rolig Isene i intervjusonen.

Svensken Daniel Ståhl var best i kvalifiseringen og er soleklar VM-favoritt.

Avskrevet

Men Isene er et også et norsk VM-håp. Han kan kjempe om medalje på en god dag i mandagens finale. Da må han riktignok gjøre det klart bedre enn han har gjort tidligere denne sesongen. Han ble for eksempel nummer sju i Diamond League-finalen for noen uker siden.

– Jeg er litt avskrevet med tanke på medalje, og da får jeg ikke det presset på meg som for eksempel Daniel (Ståhl) har. Alle går inn i et VM og håper på medalje, men topp åtte vil også være kjempebra. Håpet er styrket når jeg ser hvordan de øvrige medaljehåpene kaster, sa 24-åringen.

