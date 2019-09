Hynne røk ut av VM i semifinalen: – Jeg er på vei mot noe bedre

NTB Sport

Akkurat som i London-VM for to år siden endte hun på 12.-plass totalt. Hun mener selv at hun er i god rute fram mot hennes store mål, OL i Tokyo neste sommer.

29-åringen hang godt med til å begynne med, men havnet bak fire andre løpere. Hun dro til med en voldsom avslutning og ble nummer tre i sitt semifinaleheat. Tiden 2.01,03 holdt likevel ikke, og hun blir ikke å se i finalen mandag.

De to beste fra de tre semifinaleheatene gikk direkte til finalen. Også de to beste tidene utenom dem kvalifiserte til finale. Der var Hynne sju tidels sekund unna.

Fort

– Jeg føler at jeg gjorde en god jobb underveis, og jeg synes at jeg står på bra på slutten. Igjen plasserer jeg meg i topp tre, slik jeg har gjort i alle heat i løpet av sesongen. Jeg skulle bare ønsket meg et heat der det gikk dritfort. Jeg mener at jeg er god for det, sa Hynne til norsk presse i intervjusonen.

Hynne var skikkelig fornøyd og på oppløpet tenkte hun «bare på Norge, Norge, Norge, at jeg løper for Norge».

– Kunne du ha løpt fortere underveis?

– Det er alltid en avveiing, og jeg føler at jeg gjør det så riktig som jeg kan. Det kommer til å gå om og om igjen at det var så nærme, men jeg er ikke skuffet. Jeg er egentlig veldig fornøyd med jobben jeg har lagt ned. Dette er bra. Det lover bra for det som kommer. Hvis dette går som det skal så kommer dette til å bli veldig bra.

Erfaring

– Hva skal til for at du skal gjøre det enda bedre om ett år?

– Det handler om å fortsette og bygge meg selv opp. Jeg må samle meg mer selvtillit og erfaring. De andre har et forsprang fordi de har løpt ekstremt mange flere 800-metere enn meg. Det handler om å være tålmodig.

Hynne kom aldri til start i EM i Berlin sist sommer. Hennes personlig rekord på distansen er 1.59,87.

Caster Semenya er regjerende verdensmester på distansen. Hun fikk ikke lov til å stille til start i Doha.

(©NTB)