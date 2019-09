Ankelplagede Guttormsen rett ut av VM: – Ikke lov til å være altfor skuffet

NTB Sport

Han gikk over 5,30 meter i andre forsøk, men bommet tre ganger på 5,45. Tidligere i år satte han norsk rekord med 5,80 meter.

En betent ankel gjorde at han gjorde sine første hopp siden Diamond League-stevnet i Paris 24. august.

Det var lenge uklart om han i det hele tatt kunne stille i VM. Det ble først endelig avklart med landslagets medisinske apparat etter at han var ankommet VM-byen.

I det tredje forsøket på 5,45 rev han lista så vidt det var. 20-åringen med 6.-plass fra EM i Berlin sist år var likevel ved godt mot i etterkant, forholdene tatt i betraktning.

Skummelt

– Det var både nervepirrende og litt skummelt i starten. For det første visste jeg ikke hvor vondt det kom til å gjøre, og om det ville gjøre vondt i det hele tatt, og for det andre visste jeg ikke helt hvordan tilløpet satt. Normalt starter man med et litt forsiktig tilløp etter en slik skadeperiode som jeg har hatt. Men her hadde jeg ikke noe valg. Jeg måtte gjøre som i en vanlig konkurranse for å komme til en VM-finale, sa Guttormsen.

Han skulle gjerne ha sett at forberedelsene var litt bedre. Han sier at han ikke kan være altfor skuffet.

– Jeg gjorde så godt jeg kunne. Det gikk fint, og det gjorde ikke så vondt. Det gikk bedre og bedre da adrenalinet satte inn. Jeg kom litt for sent i gang. Jeg var inne på noe i det siste forsøket. Hadde det vært mitt første hopp, så tror jeg at jeg skulle klart en finaleplass.

Hjelp

20-åringen blir i Doha i noen dager til for å få behandling for ankeltrøbbelet av landslagets medisinske støtteapparat.

– Jeg har fått god hjelp her, og jeg kommer til å få god hjelp når jeg kommer til USA igjen også. Vi skal legge en god plan for det som skal skje framover.

Sondre Guttormsens neste store mål er OL i Tokyo neste sommer.

(©NTB)