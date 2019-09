Klarsignal for kvinnenes midnattsmaraton i VM

NTB Sport

Løpet avvikles om natten for å unngå den sterkeste heten, men det har likevel vært frykt for at det ville bli for varmt til en forsvarlig gjennomføring av løpet. Fredag sendte IAAF en melding til samtlige påmeldte og bekreftet at løpet vil gå som planlagt.

– Den siste værinformasjonen bekrefter at temperaturen kommer til å være 30 grader eller rett under. Det er innenfor det temperaturområdet som var forutsett, skriver IAAF i en uttalelse.

– Lagledere og -leger ble informert om forholdene under utholdenhetsøvelsene på det tekniske møtet i går. Ingen av de 69 påmeldte har trukket seg fra maratonløpet.

Det er ikke norske deltakere i maraton.

IAAF har gjort alt man kan for å hindre at utøvere pådrar seg helserisiko i heten. Ved siden av at maratonløpet er lagt til natten er antall drikkestasjoner økt, og arrangørens medisinsk ansvarlige har fått autoritet til å ta deltakere ut av løpet dersom han har grunn til å tro at det er fare for helsen deres.

Starttidspunktet kan også bli endret på kort varsel dersom temperaturen viser seg å være høyere enn forutsett.

Kvinnenes maraton er den første finalen i friidretts-VM. Starten skjer 22.59 norsk tid. Mennenes maraton, som også skal starte ved midnatt i Doha, avvikles på mesterskapets nest siste dag lørdag 5. oktober.

