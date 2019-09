Hedda Hynne til semifinale i VM: – Det er lov til å håpe og drømme om en finaleplass

NTB Sport

Hun kom i mål på 2.02,49 i heatet som ble vunnet av amerikanske Ajee Wilson. Halimah Nakaayi fra Uganda ble nummer to.

Hynne lå på fjerdeplass inn på oppløpet, og det kunne se ut til at hun var litt sperret inne, men hun hadde til slutt full kontroll, avanserte en posisjon og ble nummer tre i sitt heat.

– Jeg hadde ganske god kontroll. Jeg ble nesten innestengt, men justerte meg tilbake. Det kjentes bra ut. Jeg lå relativt avslappet og følte meg pigg. Jeg fikk spart krefter der jeg skulle, sier Hynne.

Stresset

Hun legger likevel ikke skjul på at hun ble litt stresset da hun fant ut at hun var sperret inn mot slutten. Lørdag springer Hynne semifinale. Skulle hun ta seg videre derfra, er finalen mandag kveld.

– Jeg tenker at jeg må gjøre det løpet mitt best mulig i morgen. Det er ikke vits å tenke at det ikke er mulig. Jeg kan ikke si at jeg skal til den finalen, men jeg skal gjøre semifinalen best mulig. Så er det alltid lov å håpe og drømme. Jeg har lyst til å etablere meg i verdenstoppen, da må jeg gjennom de stegene her. Etter hvert blir finale et naturlig mål, sier hun.

Hynne er i hvert fall ikke i tvil om at hun er i god form. Hun sier at hun taklet varmen ganske bra. 12 dagers oppladning i Doha har gjort at hun var så godt forberedt som hun kunne få blitt.

Bedre enn noen gang

– Jeg er bedre enn jeg har vært noen gang. Vi får se om det går fort eller om det går sakte. Det kan skje mye underveis. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg er spent på å se hvordan det blir i morgen. Du kan ikke tenke at en finale ikke er mulig, men det drittøft og marginalt. Jeg skal gjøre semifinalen best mulig, sier 29-åringen.

Hynne har en personlig rekord på 1.59,87 på distansen.

De 24 løperne som er med i semifinalen fordeler seg på tre heat.

29-åringen endte på 12.-plass under VM i London for to år siden. Hun kom aldri til start i EM i Berlin sist sommer.

– Jeg er spent, men skal forsøke å gjøre en bedre semifinale enn i London.

