Foss etter sjetteplass i VM: – Prøvde å spille kortene så godt jeg kunne

Det norske laget hadde lagt en bunnsolid plan der målet var å skape en luke 56 kilometer fra mål opp den ni prosent tøffe stigningen Greenhow.

Planen lyktes, og i avslutningen satt det norske laget med Tobias Foss (22) fra Vingrom og Idar Andersen (20) fra Melhus i en liten tetgruppe. Sistnevnte falt imidlertid ut av medaljekampen da skruen på forhjulet løsnet med kun 14 kilometer til mål.

Dermed måtte Foss klare seg alene i spurten om medaljene. Der trakk han det korteste strået og ble til slutt sjette, da nederlandske Nils Eekhoff ble disket fra gullmedaljen etter å ha hengt på en følgebil etter å ha vært i asfalten.

Med det gikk italienske Samuele Battistella til topps foran Stefan Bissegger fra Sveits. Bronsemedaljen fikk hjemehåpet Thomas Pidcock.

Torjus Sleen ble nummer ti, mens Andersen ble nummer 43. Martin Bugge Urianstad ble nummer 87, Ludvik Holstad nummer 88 og Jonas Iversby Hvideberg nummer 97

– Jeg mangler et par egenskaper som endagsrytter som hadde gjort seg fint i dag. Jeg følte at jeg sløste krefter underveis, for planen var å vente, vente og å klinke til. Gjennomføringen var grei, men kunne vært bedre, sa Foss til NTB like etter målgang.

– Jeg følte at jeg og laget gjorde en sinnssykt bra jobb i dag, påpekte unggutten som i 2020 blir sykkelproff for storlaget Jumbo-Visma. Der blir han lagkamerat med Amund Grøndahl Jansen.

Lyktes med planen

Foss ergret seg over at lagkamerat Andersen fikk trøbbel, og at han mistet muligheten til å få hjelp i fronten.

– Det hadde litt å si, men vi samarbeidet bra i gruppa etter det. Synd at Idar ikke fikk vist hakket mer fram hvor sterk han var, og at jeg mistet en god allroundrytter rundt meg

– Kunne du i ettertid gjort noe annerledes?

– Spurten kunne jeg løst annerledes, og jeg kunne nok også holdt igjen mer underveis. Bortsatt fra det kunne jeg ikke gjort mer, mente Foss.

Idar Andersen ergret seg over den mekaniske feilen som sendte han ut av medaljekampen. Skruen som falt av hadde han en ekstra av.

– Jeg har den i lomma, men hadde så mye greier øverst, så det tok så lang tid før jeg fant den. Jeg fant den ikke før nøytral service kom, og da klarte jeg ikke forklare dem heller at det kun var skruen som manglet og at jeg ikke hadde punktert, sa Andersen til NTB.

Kjørte taktisk smart

De norske rytterne satte tidlig farge på rittet med Ludvik Aspelund Holstad og Jonas Iversby Hvideberg i brudd. Sistnevnte måtte imidlertid slippe seg ned til hovedfeltet med 111 kilometer til mål da bakhjulet punkterte.

Inne i Ripon fikk ytterligere en nordmann problemer. Et stort velt bak i feltet gjorde at Martin Bugge Urianstad ble hindret, men han kom fort på sykkelen og kjørte seg opp til hovedfeltet igjen.

Dermed var fem nordmenn godt samlet i hovedfeltet da de tok fatt på stigningene opp mot Harrogate, og samtlige kunne kjøre sparsomt ettersom lagkamerat Aspelund Holstad satt i bruddet.

Norge er nummer tre på adelskalenderen i U23-VM med tre gull. Kurt Asle Arvesen tok det første i 1997. Sven Erik Bystrøm fulgte opp i 2014, mens Kristoffer Halvorsen tok gullet i 2016. Norge har også bronse med Sondre Holst Enger i 2013 og Kristoffer Skjerping i 2014.

