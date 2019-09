Skapte trøbbel for Solskjær – tilbake på skolebenken i dag

NTB Sport

16 år gamle Matheson sørget med sin utligning for nok en trøblete kveld for Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær. Etterpå var han høyt oppe, til tross for at United vant straffesparkkonkurransen i ligacupkampen 5-3.

– Det er vanskelig å beskrive med ord. Det er en veldig, veldig spesiell kveld for meg, for de andre spillerne, for trenerne og fansen. Feiringen i garderoben etter kampen var surrealistisk. Det var noe jeg aldri hadde opplevd før og kanskje aldri kommer til å oppleve igjen, sa Rochdale-spilleren på pressekonferansen sent onsdag, ifølge Manchester Evening News

Luke Matheson spiller for en klubb som ligger på nedre halvdel av tabellen i 1. divisjon, tredje nivå i det engelske ligasystemet. I hans vennekrets er de fleste United-tilhengere.

– Jeg vet ikke hva som vil skje i morgen. Men jeg skal på skolen, der jeg skal ha en psykologieksamen. Å, som jeg gleder meg, sa Matheson med et stort smil.

Han har ingen planer om å droppe ut av skolen, tross stjernestatusen som nå venter ham.

– Jeg liker veldig godt å gå på skolen og jeg vil fortsette med. For i fotball har man aldri noen garanti, man vet aldri hva som kan skje. Det er bra å ha noe å falle tilbake på, sa unggutten.

