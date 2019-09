Sjokktap for PSG: – Vi fortjente det

NTB Sport

Den skaderammede hovedstadsklubben topper fortsatt tabellen i Ligue 1, men har allerede tapt to seriekamper denne sesongen. Forrige måned ble det bortetap mot Rennes.

Forrige hjemmetap i ligaen kom i mai i fjor. Siden var PSG ubeseiret i 22 kamper på Parc des Princes.

– Jeg er skuffet over prestasjonen. De første 10-15 minuttene gikk etter planen, men deretter ble det bare verre og verre, sa PSG-trener Thomas Tuchel.

– Vi viste ikke noe av det vi kan, så vi fortjente å tape.

Neymar, som scoret sene vinnermål i sine to foregående seriekamper, startet ved siden av Eric Maxim Choupo-Moting og Pablo Sarabia i angrepet. Edinson Cavani, Kylian Mbappé og Mauro Icardi er fortsatt ute med skader.

Neymar var en skygge av seg selv og ga bort ballen ved flere anledninger.

PSG topper nå tabellen bare på bedre målforskjell enn Angers, som slo Toulouse 2-0 med to mål av Rachid Alioui. Lille er to poeng bak etter å ha tatt sin fjerde strake hjemmeseier med 2-0 over Strasbourg.

Lyon, som før sesongen var regnet som PSGs skarpeste rival, er uten seier i seks kamper i ulike turneringer etter at det ble 2-2 mot Brest.

Haitam Aleesami spilte hele kampen da Amiens tapte 1-3 for Bordeaux.

