Siste sjanse for tennisrebellen Kyrgios

Kyrgios er gitt en betinget straff på 16 ukers utestengelse fra ATP-turneringer etter at han gjentatte ganger har gått langt over streken på hva ATP kan godta av usportslig oppførsel. I tillegg gis han en bot på 25.000 dollar.

Ettersom straffen er gjort betinget blir den annullert dersom australieren i en periode på seks måneder ikke gjør nye sportslige overtramp.

Det var urokråkas siste utbrudd i ATP-turneringen i Cincinnati i august som fikk begeret til å renne over for ATP. Da raste tennisrebellen mot dommeren og ødela to racketer etter at han ble nektet et toalettbesøk – som han likevel tok.

For denne episoden har 24-åringen allerede blitt straffet med en bot på rundt én million kroner. Men torsdag opplyser tennisforbundet ATP at Kyrgios blir utestengt fra ATP-turneringer i 16 uker dersom han ikke besinner seg i framtiden.

Ifølge forbundet er det «et mønster i oppførselen til Kyrgios når det gjelder verbale overgrep mot dommere og/eller tilskuere de siste 12 månedene». 24-åringen må også søke profesjonell hjelp for å mestre sinneproblemene sine.

Det er langt ifra første gang Kyrgios opptrer kontroversielt. I ATP-turneringen i Roma i mai ble han bøtelagt med nesten 450.000 kroner for oppførselen sin i kampen mot Casper Ruud.

Uken etter måtte han ut med 400.000 kroner for å ha kastet en stol på banen i Roland-Garros. Deretter vartet han opp med oppførsel som resulterte i en bot på 150.000 kroner i Wimbledon.

