Sagosen uaktuell for Champions League-kampen mot Elverum, stjernen i showet uteblir

NTB Sport

Sagosen fullførte ikke seriekampen for PSG mot Toulouse i Paris onsdag. Han ble sjekket opp med en MR-undersøkelse torsdag ettermiddag.

Resultatet var som ventet ut ifra de første signalene. Sagosen kan ikke spille mot Elverum. Det dreier seg om en strekkskade i området ved lysken og en lårmuskel.

PSG meldte via twitter sent torsdag kveld at Sagosen blir borte i cirka fire uker.

– Jeg blir med til Norge uansett og håper jo å spille. Det er jo alltid fint å komme hjem og være der. Man savner jo alltid Norge når man spiller i utlandet, sa Sagosen da NTB snakket med ham før MR-skanningen.

Han tok et lite forbehold om at PSGs medisinske støtteapparat ville holde ham igjen i Paris.

Håkons Hall er helt utsolgt til det som skulle bli Sagosens første obligatoriske klubbkamp i Norge siden han flyttet utenlands.

– Elverum har vært veldig flink til å nå ut med budskapet sitt, sa Sagosen.

Mikkel Hansen også ute

Danske Mikkel Hansen spiller heller ikke. Han sliter med hodesmerter og skal være i dialog med medisinske eksperter. PSG tar ingen sjanser med Hansen, som har stått over fire kamper allerede.

Kampen i Håkons Hall kommer til å sikre ny rekord i Norge for tilskuere på en håndballkamp med cirka 12.400 tilskuere på tribunene.

Forestillingens hovedrolleinnehaver kommer ikke på banen. Sagosen har vært sentral i markedsføringen av kampen i lang tid.

– Det er dumt at 12.500 norske tilskuere ikke skal få se ham spille, og vi er litt triste på hans vegne. Det virket som han gledet seg veldig til denne kampen. Likevel blir dette en håndballfest som ikke er sett i Norge før, sa markedsansvarlig i Elverum, Kalle Björkman, til NTB.

Sagosens neste mulighet for spill i hjemlandet kommer i januar. Da går EM-puljespillet i hjembyen hans Trondheim.

Elverum har tapt sine to første kamper i mesterligaen, mot Aalborg og Flensburg.

Paris Saint-Germain står med seirer i alle sine kamper i alle turneringer denne høsten.

