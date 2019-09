Mikroskopisk Barcelona-bot i Griezmann-sak

NTB Sport

1. juli falt Griezmanns utkjøpsklausul fra 200 til 120 millioner euro. Atlético Madrid har krevd å få 200 millioner euro for spillere, fordi de mente Griezmann og Barcelona inngikk en avtale før den nevne datoen.

12. juli ble Griezmann presentert som Barcelona-spiller.

Nå har det spanske fotballforbundet (RFEF) sett på saken, og nå har Atlético Madrid fått medhold i at Barcelona var i dialog med deres stjernespiller før de utløste utkjøpsklausulen.

Men de finner det ikke bevist at Griezmann skrev under for Barcelona under de ulovlige samtalene, slik Atlético Madrid hevder. Barcelona har hele tiden sagt at signaturen kom på plass etter møtene, noe storklubben nå ha fått medhold i.

Derfor slipper Barcelona unna med en bot på 300 euro (3000 kroner), noe La Liga-klubben bør ha råd til.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er summen 0,000045 prosent av klubbens årlige lønnsbudsjett.

RFEF erkjenner at det er snakk om en bot av ubetydelig størrelse.

– Sett i lys av klubbens økonomiske kapasitet er komiteen klar over at en bot på 300 euro er av symbolsk karakter, og ikke skader den dømte klubb, og ikke virker avskrekkende for andre klubber i å gjøre det samme i framtiden, heter det i en uttalelse.

De understreker at det ikke var tilstrekkelig grunnlag til å straffe Barcelona med en hjemmekamp uten tilskuere.

(©NTB)