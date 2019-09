Henrik Ingebrigtsen om kenyansk doping: – Har jo hatt mistanker

NTB Sport

Henrik Ingebrigtsen, hans brødre og resten av støtteapparatet kom til VM-byen Doha onsdag. Nå forbereder eldstebror Henrik seg på kvalifiseringen på 5000 meter på fredag.

Like før VM kom avsløringen på tysk fjernsyn av to kenyanske utøvere som får blodoverføring som angivelig inneholdt det forbudte stoffet EPO.

Ingebrigtsen mener at avsløringen kan ha en positiv effekt.

– Tidligere har det nesten ikke vært noen som har vært tatt i Kenya. Nå vil de unge tenke at de ikke kan ta den snarveien og heller trene for å bli så gode som mulig, sier Henrik Ingebrigtsen til NTB.

Han sier at han ikke er overrasket over den siste avsløringen og innrømmer at det dukker opp mistanker om andres prestasjoner i løpet av en sesong.

– Men du må være forsiktig med å tenke at de andre er dopet. Alle som står på startstreken har i utgangspunktet like sjanser for å komme først. Det må være forutsetningen for at konkurransen skal være fair, sier han.

