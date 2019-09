Burys håp om snarlig ligacomeback knust

NTB Sport

Bury ble nektet videre spill i League One (nivå tre i engelsk fotball) på grunn av økonomiske problemer. En gruppe som jobber for å berge den 134 år gamle klubben søkte støtte fra de 71 andre klubbene i Football League (EFL) for en plan om å la Bury spille i League Two neste sesong, men fikk det ikke.

– Det ble under dagens møte klart at forslaget ikke hadde den nødvendige støtte, heter det i en uttalelse fra EFL torsdag.

– Selv om det er trist at Bury ikke lenger er del av EFL, ble avgjørelsen om å frata klubben medlemskapet fattet først etter at alle muligheter til å finne en løsning var prøvd.

Bury ble stiftet i 1885 og vant FA-cupen i 1900 og 1903. Klubbens beste plassering i engelsk toppserie var 4.-plass i 1925. Torsdagens avgjørelse betyr at klubben må starte helt nederst i den engelske seriepyramiden dersom den overhodet fortsetter å eksistere.

Årets 1. divisjon fullføres med 23 lag. Som følge av eksklusjonen av Bury vil bare ett lag ryke ut av ligaen ved nedrykk fra 2. divisjon denne sesongen, mens to rykker opp fra National League. Tre lag vil rykke ned fra 1. divisjon og fire lag opp fra 2. divisjon. Dermed vil det igjen være 72 lag i ligaen neste høst.

