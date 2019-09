Kenyansk duo nektes deltakelse i friidretts-VM

NTB Sport

Kibet og Simiyu regnes som Kenyas to beste menn på 5000 meter og ville vært konkurrenter for brødrene Ingebrigtsen dersom de hadde fått deltatt i mesterskapet som starter denne uken.

Ifølge NRK har Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) avslått Kenyas anmodning om å sende de to løperne til VM. Årsaken er at de ikke har oppfylt minimumskravet til antall dopingtester de siste ti månedene, skriver den kenyanske avisen Daily Nation.

Representanter for Kibet bekrefter via Facebook at 20-åringen ikke får være med i mesterskapet. Samtidig skriver de at han gjennom hele året har vært tilgjengelig for testing.

Kibet vant det kenyanske VM-uttaket på 5000 meter. Simiyu ble nummer to. De to løperne erstattes av Nicholas Kimeli og Jacob Krop i VM.

