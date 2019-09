Værkaos utsatte kvinnenes VM-tempo

NTB Sport

Temporittet for kvinner skulle etter planen ha startet 15.30, men ny start ble tirsdag ettermiddag satt til 16.30 for at arrangørene skulle få mest mulig vann ut av løypa.

I tillegg er det besluttet at startintervallet mellom deltakerne reduseres fra halvannet til ett minutt.

De svært krevende forholdene i Harrogate-området, med overvann i veibanen, skapte også problemer under det 30,3 kilometer lange temporittet i U23-klassen for menn tirsdag.

Verst gikk det utover den danske medaljekandidaten Johan Price-Pejtersen. Han gikk over ende da han kjørte i en stor vanndam som hadde oppstått på grunn av styrtregnet.

Det kan ha kostet ham en plass på pallen.

