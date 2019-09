Solskjær: – Maguire er kapteinsemne

NTB Sport

Harry Maguire ble verdens dyreste forsvarsspiller da overgangen fra Leicester til Manchester United gikk i boks på tampen av sommerens overgangsvindu.

United bladde opp rundt 880 millioner kroner for 26-åringen som har imponert for «de røde djevlene» innledningsvis i sesongen. I et intervju med Sky Sports før søndagens bortekamp mot West Ham fortalte United-manager Ole Gunnar Solskjær at engelskmannen har kvalitetene som skal til for å bære kapteinsbindet i framtiden.

– Han har det, helt klart. Jeg har allerede tenkt på han som et kapteinsemne i framtiden. Han er en leder på banen, han tar det rolig når det trengs, forsvarer godt, og er til stede i begge boksene. Utenfor banen er han kun profesjonell. Han snakker høyt hva han mener før trening og i garderoben. Jeg er veldig fornøyd med hva vi har fått igjen for pengene, sa Solskjær til TV-kanalen.

– Har han banket på døra og spurt om å bli kaptein, ville reporter Gary Neville vite.

– Nei han har ikke det ennå. Men han er en jeg kan tenke meg vi kan gi kapteinsbindet til i framtiden.

