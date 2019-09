Ruud opp én plass på verdensrankingen

NTB Sport

Det ble klart da ATP publiserte sin oppdaterte liste mandag. Det er ingen endringer blant de 13 beste, men Ruuds overmann i forrige ukes ATP 250-turnering i St. Petersburg, Borna Coric, har avansert fra 15.-plass til 14.-plass.

Coric tapte finalen i Russland for Daniil Medvedev, som ligger på 4.-plass.

Ruud kom seg til kvartfinale i St. Petersburg, før det sa stopp. Nordmannen er nå nummer 59 med 983 poeng.

For tre uker siden lå Ruud på 54.-plass, hans høyeste ranking så langt i karrieren. Etter tapet i US Opens 1. runde gikk han ned seks plasser.

Av de 58 som ligger foran Ruud er kun tre yngre. Det er 2000-modellen Felix Auger-Aliassime (20.-plass), samt Alex de Minaur (31.-plass), Denis Shapaovalov (34.-plass) og Miomir Kecmanovic (50.-plass), som alle er født i 1999. Ruud er for øvrig født 22. desember 1998.

Det største hoppet på rankinglisten er det Jo-Wilfried Tsonga som står for. Han avanserer 22 plasser til 39.-plass etter at han vant ATP-turneringen i Metz søndag for fjerde gang.

Nå er Ruud i Zhuhai i Kina for å spille i en ATP 250-turnering. Han møter 50.-rankede Kecmanovic natt til tirsdag norsk tid. De har møttes en gang tidligere, i kvalifiseringen til ATP-turneringen i Roma i mai. Da vant Ruud 6-2, 6-1.

