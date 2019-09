FIFA-presidenten: – Vi må ikke være redde for å fordømme rasistiske mennesker

NTB Sport

Utspillet kommer i kjølvannet av at italiensk fotball ble rammet av en ny rasismeepisode søndag. I et intervju med TV-kanalen Rai 2 lanserte Infantino sin medisin mot det vedvarende problemet.

– Situasjonen i Italia har ikke blitt noe bedre, og dette er et stort problem, sa FIFA-presidenten.

– Disse menneskene må bli identifisert og kastet ut av stadionet. Vi trenger visshet om, slik det gjøres i England, at de vil bli straffet. Vi må ikke være redde for å fordømme rasistiske mennesker. Vi må kjempe mot dem til det siste, fortsatte han.

Søndag stoppet dommeren oppgjøret mellom Atalanta og Fiorentina i tre minutter etter at hjemmesupporterne kom med rasistiske tilrop mot Fiorentinas Dalbert. Hendelsen førte til at speakeren advarte supporterne at kampen kom til å bli stanset helt, dersom hetsen fortsatte.

Lignende episoder har funnet sted tidligere denne sesongen. I september ble Romelu Lukaku hetset i Inters bortekamp mot Cagliari, mens Veronas Franck Kessie ble utsatt for rasisme i hjemmekampen mot Milan.

Oppgjøret mellom Atalanta og Fiorentina endte for øvrig 2-2.

