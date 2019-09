Østerrikske idrettsprofiler kan få lange fengselsstraffer etter dopingavsløringer

NTB Sport

Hauke og Denifl havnet begge i dopinggarnet som en del av dopingskandalen som ble rullet opp i forbindelse med ski-VM i Seefeld tidligere i år. Mandag bekreftet påtalemyndigheten i Innsbruck at de to vil måtte svare for anklager om «idrettsbedrageri».

Denifl er beskyldt for bloddoping og bruk av veksthormoner fra 2014 til karrieren hans endte i 2018. Påtalemyndigheten mistenker at syklisten som følge av dopingbruken mottok så mye som 500.000 euro, tilsvarende snaut fem millioner kroner, av sine støttespillere under det som omtales som falske forutsetninger.

Denifl, som vant en etappe i Vuelta a España i 2017, risikerer opp til ti år i fengsel dersom han finnes skyldig.

Langrennsløper Hauke figurerte på sin side i en video der han skal ha gjennomført en blodoverføring under VM på hjemmebane i Seefeld. Østerriksk politi slo til mot huset der Hauke oppholdt seg mens overføringen fant sted.

Han er mistenkt for å ha brutt antidopingreglene siden konkurransesesongen 2015/16 og risikerer opp til fem år i fengsel.

Både Hauke og Denifl er ilagt fire års utestengelse fra alle konkurranser av det østerrikske antidopingbyrået.

Den tyske legen Mark Schimdt skal angivelig ha vært sentral i dopingsaken som innbefatter Hauke, Denifl og en rekke andre utøvere fra ulike land.

Ifølge påtalemyndigheten i München er Schmidt mistenkt for å ha lagt til rette for at 21 utøvere fra åtte nasjoner kunne bloddope seg. Utøverne skal tilhøre fem ulike idretter.

