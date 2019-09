Start ble ydmyket og tapte for første gang siden juni

NTB Sport

Emil Sildnes, Jo Nymo Matland og Ruben Alegre scoret målene for HamKam. I tillegg gjorde Kasper Skaanes selvmål for Start. Dermed gikk Kristiansand-laget på sitt første nederlag siden 0-3-smellen hjemme mot Notodden 22. juni.

Sildnes kneet hjemmelaget i føringen etter 20 minutter. Matland scoret på et flott frispark sju minutter før pause. Alegre stanget inn 3-0 etter en drøy time. Et selvmål av Skaanes etter 78 minutter sørget for at det til slutt ble stygge sifre og 0-4-tap for Start.

Det var for øvrig opptøyer før søndagens kamp på Hamar. VG skriver at seks personer ble innbrakt i forbindelse med slåsskampen.

Sandefjord kollapset

Sandefjord fikk med seg ett poeng fra Oslo søndag. Dermed er laget fra Vestfold nummer to på tabellen, ett poeng foran Start. To lag rykker direkte opp, mens de fire neste spiller kvalifisering. Aalesund leder 1. divisjon klart og er på full fart på vei mot Eliteserien.

Det så riktignok lenge ut som Sandefjord skulle vinne. Stian Sortevik sendte overraskelseslaget i ledelsen etter 24 minutter, men mål av Lars Grorud og Håvard Storbæk snudde kampen før pause. Storbæk økte til 3-1 etter 71 minutter.

Da våknet KFUM. Jørgen Hammer reduserte etter 81 minutter, og to minutter senere satte Sortevik inn 3-3.

Nest-Sotra vant 2-1 over Skeid søndag. Dermed er de nummer seks på tabellen og har foreløpig grep om den siste kvalifiseringsplassen. Vant gjorde også Jerv. De slo tabelljumbo Tromsdalen 1-0 på hjemmebane. Strømmen tok tre viktige poeng i kampen mot nedrykk da de slo Sogndal 1-0. Lasse Bransdal og Kjell Rune Sellin scoret målene.

Det gjenstår seks runder av 1. divisjon.

