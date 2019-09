Sagosen scoret fem da PSG vant klart, Barthold herjet for Aalborg

NTB Sport

Barthold var kampens suverene toppscorer da Aalborg knuste Zagreb 30-20 og forsvarte ledelsen i gruppen. Mishels Liaba scoret en gang, og det gjorde også keeper Kristian Sæverås, i en kamp der gjestene pådro seg to røde kort.

Aalborg topper tabellen foran Paris Saint-Germain og Flensburg-Handewitt, som også har full pott. Bare Nikola Karabatic (8) tegnet seg flittigere på scoringslista enn Sagosen i PSGs seier søndag. Kommende helg spiller PSG borte mot Elverum, og da er det duket for norsk tilskuerrekord for håndball når Håkons Hall i Lillehammer fylles.

PSG scoret kampens tre første mål, men brukte en drøy omgang på å riste av seg Szeged. Gjestene ledet for siste gang på 9-10, men to mål hver av Karabatic og Nahi førte vertene opp i 13-11. Sagosen scoret omgangens to siste mål, og halvveis sto det 16-14.

Fortsatt ville ikke gjestene slippe, og Szeged var oppe på 18-18 før PSG satte inn støtet. Hjemmelaget scoret sju av de åtte neste målene, og dermed var kampen avgjort.

Sagosen scoret fire av sine fem mål før pause.

Elverum har tapt begge sine første kamper i mesterligagruppen, mot Aalborg og Flensburg-Handewitt som har henholdsvis tre og fire norske spillere. Søndag venter den største norske stjernen av dem alle.

