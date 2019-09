Mistanke om russisk manipulasjon vil dominere mandagens WADA-styremøte

NTB Sport

Den tyske TV-kanalen ARD, som har vært ledende i avsløringen av russisk dopingjuks, meldte fredag at Russland mistenkes for å ha manipulert laboratoriedataene før de ble gjort tilgjengelige for WADAs representanter.

Full tilgang til laboratoriets database, og til lagrede prøver, var blant forutsetningene da Russlands antidopingbyrå RUSADA ble tatt inn i varmen igjen, en avgjørelse som var omstridt og ble kritisert av flere.

WADA-styremedlem Linda Hofstad Helleland var blant dem som stemte mot da den nesten tre år lange utelukkelsen ble opphevet for ett år siden.

Det velinformerte nettstedet insidetheegames får fra sine kilder bekreftet at WADA-styret mandag vil få en rapport med informasjon som angivelig viser at Russland manipulerte databasen før den ble gjort tilgjengelig for WADA, og at dette kan føre til at RUSADA og dermed russisk idrett igjen blir kastet ut i kulden.

Et svik

Norges Idrettsforbund gikk lørdag ut med en pressemelding der det understrekes at NIF ikke støttet opphevelsen av RUSADAS utelukkelse.

– Vi har tidligere uttrykt bekymring for at informasjonen som ble hentet ut fra Moskva-laboratoriet kunne være manipulert. Dersom dette skulle vise seg å være tilfellet, er det et svik mot alle oss som kjemper for en ren idrett. NIF ønsker imidlertid å avvente ytterligere kommentarer til etter WADA-styremøtet og uttalelser fra WADA i denne sammenheng, sier idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen.

Om manipulasjon av databasen blir bevist, kan det få enorme konsekvenser for russisk idrett og russeres tilgang til å konkurrere internasjonalt. Da RUSADA-utelukkelsen ble opphevet, gjorde WADA det klart at nye brudd på betingelsene ville føre til «de strengeste mulige sanksjoner».

Lang vei

Ironisk nok kan mistankene om manipulasjon i første omgang få motsatt effekt. WADAs analyse av databasen har avdekket dopingmistanke mot en rekke utøvere, hvorav 12 vektløftere allerede er suspendert. En rekke internasjonale særforbund har mottatt informasjon som grunnlag for å innlede dopingsaker. Om informasjonen i databasen nå vurderes som upålitelig, kan det bli problematisk å gå videre med disse sakene, iallfall umiddelbart.

Det melder blant andre ARD-journalist Nick Butler på Twitter.

Han gjør det også klart at ankeprosessen gjør at det trolig kan bli en lang vei fram mot en eventuell ny utelukkelse av Russland, og at prosessen kanskje ikke kan fullføres i tide til å stenge Russland ute fra neste års OL.

Uansett knyttes det enorm interesse til mandagens WADA-styremøte og hva som kommer fram der. RUSADAs visedirektør Margarita Palhnotskaja sa i helgen til nyhetsbyrået Tass at «det ennå ikke er kommet noen offisiell WADA-rapport», og at RUSADAs etterlevelse av betingelsene ikke var på dagsorden på Tokyo-møtet. Alt tyder på at det ikke lenger stemmer.

(©NTB)