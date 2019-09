Liverpool fortsatte den perfekte sesongstarten med seier over Chelsea

NTB Sport

Chelsea spilte bra i store perioder av kampen, og skapte noen gode muligheter, men Liverpool avgjorde på dødballer. Trent Alexander-Arnold hamret inn 1-0 på frispark, mens Roberto Firmino sørget for 2-0 med en heading.

Ngolo Kanté reduserte med en strålende enkeltmannsprestasjon 20 minutter før slutt.

Dette var Liverpools 15. strake seier i Premier League. Med trepoengeren er de opp på 18 poeng på seks kamper, og er fem poeng foran Manchester City på 2.-plass.

Chelsea er nummer 11 med åtte poeng på seks kamper. Laget har ikke vunnet på hjemmebane så langt denne sesongen.

Frisparkperle

Etter en intens åpning, der Liverpool hadde mye ball, tok gjestene ledelsen. Sadio Mané ble felt like utenfor 16-meteren. Frisparket banket Alexander-Arnold i krysset. En strålende scoring av høyrebacken.

Etter cirka 25 minutter fikk Chelsea en enorm mulighet. Tammy Abraham ble spilt alene med Liverpool-keeper Adrian. Abraham har herjet så langt i Premier League, men keeperen kom seirende ut av duellen.

Bare minutter senere trodde hjemmelaget at de hadde utlignet. César Azpilicueta satte ballen i mål, men målet ble annullert etter bruk av videodømming. En Chelsea-spiller var i offside tidligere i angrepet.

Istedenfor ble det 2-0 til serielederen. Også denne gangen etter dødball. Andy Robertson svingte ballen inn i feltet, og en umarkert Firmino doblet ledelsen med hodet.

Mohamed Salah fikk en god mulighet sju minutter før pause, men skuddet hans ble blokkert av Fikayo Tomori. I samme situasjon måtte midtstopper Andreas Christensen av banen med skade for Chelsea. Det konkluderte en tung omgang, der også Emerson måtte byttes ut tidligere.

Strålende Kanté-scoring

Like etter pause kunne det blitt enda verre for Frank Lampards lag. Ikke engang to minutter var spilt da Firmino fikk en kjempemulighet. Han fikk skyte fritt på volley, men Chelseas keeper reddet flott. Like etter headet Mané utenfor fra god posisjon.

Etter en snau time yppet hjemmelaget seg. Azpilicueta slo inn fra høyre, og Abraham flikket ballen like utenfor via en Liverpool-spiller. På den påfølgende corneren var Kanté nær scoring med et skudd fra returrommet.

Chelsea forsøkte å slå tilbake og skape ny spenning på tampen, men slet med å skape store sjanser. Liverpool fikk mye rom og sjansen til å score ytterligere.

20 minutter før slutt ble det ny spenning. Kanté reduserte med en fenomenal scoring. Midtbanespilleren driblet seg fri og klistret ballen i krysset fra cirka 20 meter.

Chelsea fortsatte å kontrollere kampen, og Liverpool så ikke ut til å trives på Stamford Bridge. Innbytter Michy Batshuayi headet like utenfor på tampen. Rett før klokka rundet 90 minutter skjøt Mason Mount like over på en god sjanse.

Liverpool klarte å ri av stormen og har ikke avgitt poeng så langt i ligaen.

