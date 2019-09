Etterlengtet seier for Vettel, lagkameraten forbannet

NTB Sport

Vettel, med fire VM-titler på merittlista, har slitt tungt denne sesongen. Søndag vant han seierskampen mot Leclerc ved hjelp av depotstrategien, men makkeren freste og følte seg dårlig behandlet av lagledelsen.

Det var første dobbeltseier for Ferrari siden Ungarns Grand Prix i 2017, mens Max Verstappen kjørte inn til 3.-plass i Red Bull og sørget for at de seiersvante Mercedes-bilene endte utenfor pallen. Lewis Hamilton ble nummer fire og Valtteri Bottas nummer fem.

Vettel vant for femte gang i Singapore. Tross hans lange seierstørke står tyskeren nå med 53 løpsseirer i Formel 1. Sammenlagt i VM er han bare på femteplass. Hamilton leder klart i VM-sammendraget etter 15 av 21 løp. Han er 64 poeng foran lagkamerat Bottas. Ytterligere 31 poeng bak er Leclerc og Verstappen, mens Vettel er 102 poeng bak lederen.

Ferrari har for første gang siden 2008 vunnet tre VM-løp på rad.

– Begynnelsen av sesongen var vanskelig for oss, men de siste par ukene har vi virkelig våknet til liv, sa Vettel.

Leclerc prøvde å ta sin tredje strake seier fra pole position. Stjerneskuddet fra Monaco kom best ut fra start, men Vettel ble kalt inn til depot først og overtok ledelsen da Leclerc ble kalt inn en runde senere.

Over radioen gjorde Leclerc det klart at han likte avgjørelsen svært dårlig og kalte det blant annet «urettferdig», men etter løpet hadde han roet seg noe.

– Det er alltid tøft å tape på den måten, men det ble dobbeltseier til laget vårt. Jeg er skuffet på egne vegne, slik enhver ville vært, men noen ganger går det slik. Vi er svært fornøyd med at vi vant dobbelt, sa han.

Neste VM-runde er Russlands Grand Prix neste helg.

