Solid åpningsrunde av Hovland i England

Nordmannen har imponert voldsomt den siste tiden, og etter hvert fant han flyten også på Wentworth-banen utenfor London. Med birdier på de to siste hullene gikk han nok en runde på under 70 slag.

Hovland åpnet runden friskt med birdie på hull to, men spilte variabelt. I løpet av de sju første hullene ble det tre birdier og like mange bogeyer for Oslo-mannen som fylte 22 år onsdag.

Senere ble det ytterligere fire birdier og én bogey på Hovland, som dermed avsluttet dagen på 69 slag, tre under rundens par. Han gjorde blant annet en meget fin putt på siste hull som sendte ham et stykke opp på resultatlisten.

Engelskmannen Matt Wallace leder turneringen så langt. Han ligger an til en åpningsrunde på seks slag under par. Flesteparten av spillerne er ikke ferdige med sine runder, og det gir også rom for at Hovland kan falle på resultatlisten utover dagen.

Sist helg imponerte Hovland sterkt ved å spille seg opp til en 9.-plass under sesongåpningen på PGA-touren i West Virginia. Samtidig tangerte han en 36 år gammel rekord for antall runder på rad under 70 slag. Bob Estes gikk 17 strake runder på 60-tallet på PGA-touren i 1983.

Hovlands enorme klatring på verdensrankingen i golf gir også et godt bilde på utviklingen hans det siste året. Siden nyttår har han klatret fra 1157.- til 101.-plass på listen over verdens beste herregolfere.

22-åringen er Norges eneste deltaker i det europeiske PGA-mesterskapet.

