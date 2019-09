Reservekeeperen storspilte da LSK økte luken på tabelltopp

NTB Sport

Med seieren økte LSK forspranget til sine nærmeste gullrivaler Sandviken og Vålerenga til sju poeng. De to sistnevnte spilte sin kamp i den 10. serierunden allerede i juli, mens de øvrige kampene spilles denne og neste uke.

Fiskerstrand ble skadd i helgens uavgjortkamp mot Klepp, og Norstrøm måtte vokte målet i Trondheim. Hun takket for tilliten med storspill.

– Vi vet at Ida er veldig god, så vi er ikke overrasket over at hun spilte bra, sa trener Hege Riise til Romerikes Blad. Hun var lite fornøyd med resten av laget i begynnelsen av kampen.

– Vi spilte en vanvittig dårlig førsteomgang. Da var vi ikke med i det hele tatt, vi jogget og jobbet ikke, sa hun til lokalavisen.

Elise Thorsnes, Synne Skinnes Hansen og Meryll Abrahamsen scoret målene den siste halvtimen.

Ina Gausdal, som i likhet med Fiskerstrand og tre andre LSK-spillere er uttatt til EM-kvalifiseringskampene i oktober, måtte for øvrig ut med skade etter å ha fått ballen i øyet.

To av de andre kampene fra den 10. runden ble spilt onsdag. Avaldsnes vant 3-2 borte mot Lyn, mens Stabæk tok en etterlengtet seier med 2-0 hjemme mot Kolbotn. Ingrid Hjelmseth, som har gitt seg på landslaget og overlatt plassen til Fiskerstrand, holdt buret rent, mens Melissa Bjånesøy scoret målene.

Seieren tenner håpet om at Stabæk skal berge plassen, selv om det fortsatt er seks poeng fram til Lyn på kvalifiseringsplass.

