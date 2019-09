Kristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya

NTB Sport

Åpningsdagen av det slovakiske rittet bød på to etapper. Den første på 138 kilometer med start og mål i Bardejov endte i massespurt, og der var Kristoff den klart sterkeste. Den norske UAE-profilen vant foran tidligere lagkamerat Michael Mørkøv, mens den italienske spurtkanonen Alia Viviani fulgte deretter.

På ettermiddagens korte tempoetappe syklet Kristoff i ledertrøya, men han veltet og endte på 49.-plass 54 sekunder bak etappevinner Stefan Küng, som også overtok ledertrøya.

– Jeg prøvde å forsvare sammenlagtledelsen, men gikk for raskt inn i en sving og skled ut. Jeg mistet litt hud og ledelsen i sammendraget, men det var ikke noe veldig alvorlig. Jeg skal være OK for de neste dagene, skriver Kristoff på Instagram.

– Det er aldri optimalt å velte, men jeg fikk ikke så mye slagskader. For VM betyr det nok ingenting, men kanskje litt med tanke på søvn og slikt her, utdypet han overfor procycling.no.

Mange norske

Det ble tidlig etablert et brudd på tirsdagens etappe. Der satt den norske Uno-X-syklisten Anders Skaarseth. Med rundt 10 kilometer igjen på sykkelen ble imidlertid lillehamringen innhentet av hovedfeltet.

Skaarseth endte åpningsetappen på 60.-plass. En rekke nordmenn fra Uno-X-laget deltar i Slovakia rundt. Markus Hoelgaard ble nummer 16, Jonas Iversby Hvideberg nummer 22, Martin Urianstad nummer 57, Torjus Sleen nummer 62, Idar Andersen nummer 87 og Jonas Abrahamsen nummer 122.

Kristoffs UAE-lagkamerat Vegard Stake Laengen tok 69.-plassen på første etappe.

Oppkjøring

På tempoetappen ble Sleen beste nordmann på 15.-plass. Han er beste U23-rytter etter første dag, mens Kristoff har poengtrøya.

Alexander Kristoff bruker Tour of Slovakia som oppkjøring til VM i engelske Yorkshire. Dit kommer 32-åringen med ambisjoner om å bli verdensmester.

Han var svært nær å innfri den målsettingen på hjemmebane i Bergen i 2017, men måtte se seg knepent slått av den slovakiske seiersgrossisten Peter Sagan.

VM-fellesstarten i Yorkshire går neste søndag.

(©NTB)