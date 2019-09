Elverum yppet seg, men tapte igjen

NTB Sport

Den norske sluttspillmesteren fikk en håndballeksjon i 24-34-tapet mot Aalborg på hjemmebane i helgen. Onsdag ble ikke laget like avkledd, men det tyske storlaget ble like fullt en for sterk motstander.

Gøran Johannessen bidro med fem scoringer for Flensburg, som økte tempoet og stakk ifra etter at Elverum reduserte til 14-16 i annen omgang. På de neste fem minuttene scoret tyskerne seks ganger, og ledelsen var brått økt til 22-15.

Derfra og ut handlet mye om å begrense tapet for Elverums del. Sigvaldi Gudjónsson scoret sju ganger og bidro dermed godt offensivt gjennom hele kampen. Til pause var stillingen 12-9 i Flensburgs favør.

For Flensburg banket Magnus Abelvik Rød inn tre mål. Også Magnus Jøndal og keeper Torbjørn Bergerud spilte kampen for vertene. Jøndal misbrukte to straffekast, ifølge Østlendingens direkterapportering fra kampen.

PSG neste

Elverum ligger sist i mesterligaens gruppe A med to strake tap. Flensburg har vunnet sine to kamper og topper tabellen før resten av runden spilles i helgen.

I neste kamp skal Elverum møte selveste Paris Saint-Germain, storlaget der Sander Sagosen holder til. Elverum har fått låne Håkons Hall i Lillehammer, og det er ventet over 12.000 tilskuere på kampen. Det betyr at det blir tidenes best besøkte håndballkamp i Norge.

Hjemmemøtet med PSG spilles lørdag 28. september.

