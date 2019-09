Bullen tapte åttedelsfinalen i bryte-VM

NTB Sport

Bullen bryter i 57-kilosklassen og er det siste gjenværende norske håpet i mesterskapet. Fredrikstadbryteren fikk en flott start på sitt VM med å vinne på fall over Nuraida Anarkulova fra Kirgisistan.

Bullen fikk tidlig inn fire poeng etter å ha fått sin motstander ned på matten. Etter kort tid fikk hun også Anarkulova ned på rygg, og kampen var over etter kort tid.

I åttedelsfinalen ble det verre for Bullen mot Anastasia Nichita. Etter at det var stillingskrig de første to minuttene gikk den norske bryteren på en kast og havnet med det under 0-4.

Like etter en korte hvilen fikk motstanderen inn ytterligere to poeng. En ny nedriving ga 8-0 og det hjalp lite at den norske bryteren reduserte til 2-8. Det endte til slutt med et klart 2-11-tap.

Nå avhenger Bullens videre skjebne i VM om Nichita tar seg videre fra kvartfinalen.

De øvrige fem norske utøverne, fire menn og menn kvinne, røk alle ut etter bare en kamp på matta.

