Redusert straff for Neymar etter VAR-utbrudd

Det er Idrettens voldgiftsrett (CAS) som lar den brasilianske fotballstjernen slippe billigere unna. Paris Saint-Germain-spilleren ble av UEFA i utgangspunktet utestengt i tre kamper for sitt utbrudd mot VAR-dommerne etter at den franske klubben røk ut av mesterligaen i mars.

Etter å ha ledet 2-0 fra bortekampen på Old Trafford, rotet PSG bort avansementet til kvartfinalen med 1-3-tap i den franske hovedstaden. Den avgjørende scoringen, et straffespark på overtid, var av det kontroversielle slaget.

Etter at VAR-dommerne hadde studert videoreprisen ble det dømt straffe, og Marcus Rashford satte ballen i mål. Det betydde avansement for Ole Gunnar Solskjærs mannskap – og mesterliga-exit for PSG.

Neymar var skadd og fulgte mesterligakampen fra tribunen. Brasilianeren lot så frustrasjonen få utløp på sosiale medier.

– Dette er en skandale! Og så sitter det fire fyrer som ikke forstår fotball og ser på en slow motion-reprise. Ah, det er ikke sant, skrev Neymar på sin Instagram-konto umiddelbart etter kampen.

At Neymar har fått redusert sin straff betyr at han fortsatt må stå over onsdagens hjemmekamp mot Real Madrid og mot Galatasaray om to uker, men at han er tilbake til kampen mot Club Brugge i Belgia 22. oktober.

