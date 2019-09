Solskjær om de Gea-forlengelse: – Avgjørende del av våre planer

NTB Sport

Mandag signerte de Gea en ny fireårskontrakt med klubben. Med i avtalen ligger det også at Old Trafford-klubben har opsjon på å forlenge spanjolens kontrakt med ytterligere ett år.

28 år gamle De Gea kom til United i 2011 og har siden spilt 367 kamper for klubben.

– Det har vært et privilegium å tilbringe åtte år i denne fantastiske klubben, og det å fortsette karrieren i United er en ære. Jeg hadde aldri innbilt meg at jeg skulle spille over 350 kamper for klubben etter å ha kommet hit, sier de Gea til klubbens nettsider.

– Nå er framtiden min avklart, og alt jeg vil er å hjelpe laget til å oppnå det jeg mener vi kan oppnå, og å vinne trofeer sammen, tilføyer han.

Fantastisk person

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har følt seg trygg på at den viktige sisteskansen ville forlenge kontrakten med klubben. Det ga han senest uttrykk for på sin ukentlige pressekonferanse sist fredag.

– Jeg er storfornøyd med at David har forpliktet seg til klubben for framtida. De siste årene har David bevist at han er best i verden og en avgjørende del av våre planer om å bringe United tilbake der klubben hører hjemme, sier Solskjær etter kontraktssigneringen mandag.

– David er en fantastisk person, og hans enestående ferdigheter utgjør en perfekt plattform for vårt forsvarsspill, tilføyer han.

De Gea har vært inne i sitt siste kontraktsår med United og ville dermed stått fritt til å snakke med andre klubber fra 1. januar. Ledelsen på Old Trafford ville gjerne at 28-åringen skulle skrive under på en ny kontrakt før sesongstart, men slik gikk det ikke.

Kjenner verdiene

Samtalene har i stedet trukket ut i langdrag. Nå er partene omsider enige.

– I løpet av sin tid her har David forstått verdiene som ligger til grunn for å spille for Manchester United. Nå representerer han alt man ønsker seg av en keeper, sier Solskjær.

De Gea har ikke vært like imponerende som normalt denne sesongen, men det skal ikke være grunnen til at kontraktforhandlingene har tatt tid.

De Gea er blitt kåret til Manchester Uniteds beste spiller i fire av de åtte årene han har vært i klubben.

(©NTB)